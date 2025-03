FALCONARA – I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno dato esecuzione ad un decreto di sospensione cautelare della misura alternativa della detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona nei confronti di un 50enne di origini siciliane residente a Falconara, a seguito di reiterate violazioni del regime di reclusione domiciliare.

A carico dell’uomo, il 28 giugno 2024 i militari avevano eseguito un’ordinanza della medesima autorità giudiziaria, che disponeva la misura alternativa della detenzione domiciliare per tre anni, a seguito di una condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a Castelfidardo nell’anno 2016. Tuttavia dalla data di esecuzione della pena detentiva, il condannato era stato sorpreso per ben tre volte all’esterno della propria abitazione, venendo tratto in arresto per evasione il 29 settembre 2024 dalla Sezione Radiomobile di Ancona e il 20 gennaio 2025 dai Carabinieri di Falconara.

L’ultima violazione accertata risale allo scorso 27 febbraio, quando ancora una volta i militari della locale Tenenza avevano rintracciato in strada il 50enne, denunciandolo e segnalando al Tribunale di Sorveglianza la recidività nel non ottemperare alla misura detentiva alternativa concessagli. Nel pomeriggio di ieri, a seguito delle determinazioni della Magistratura di Sorveglianza scaturite dagli accertamenti dell’Arma di Falconara Marittima, l’uomo è stato quindi condotto nel carcere di Montacuto.