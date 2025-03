CIVITANOVA – Innumerevole serie di furti e danneggiamenti presso svariate attività commerciali: gli agenti del commissariato di Civitanova Marche hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 20enne italiano di origini nordafricane.

I poliziotti avevano infatti già denunciato il ragazzo per i furti presso il ristorante America Graffiti e presso lo Chalet Raphael Beach. Lo stesso era stato inoltre denunciato per un tentativo di furto presso la tabaccheria “Sara” ed era stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Civitanova per altri fatti analoghi, in particolare per il furto commesso presso il Bar Roma. Nello specifico il 20enne aveva dapprima tentato di sottrarre con violenza un profumo presso un punto vendita “Acqua e Sapone” e poi aveva tentato un furto presso un’altra tabaccheria, infrangendo la vetrina con un estintore nell’arco della stessa notte.

In tutte le occasioni, l’intervento della Volante ed il lavoro delle forze dell’ordine hanno permesso di attribuirgli la paternità dei fatti commessi, e per questo, da una valutazione complessiva delle sue condotte, l’Autorità Giudiziaria ha emesso per lui un ordine di custodia cautelare in carcere. Rintracciato ieri pomeriggio presso un bar cittadino dai poliziotti e, dopo un maldestro tentativo di fuga, è stato bloccato dagli agenti, portato in Commissariato e trasferito poi nel carcere di Montacuto. Non si esclude, infine, che sarà applicata una misura restrittiva più gravosa in merito anche alle ripetute violazioni del foglio di via obbligatorio del quale il 20enne era destinatario.