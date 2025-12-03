La nuova edizione di EVO promossa dal Comune di Macerata con l’organizzazione di Tipicità sarà un’intensa quattro giorni per vivere Macerata nel periodo prenatalizio: l’appuntamento con la quinta edizione è dal 4 al 7 dicembre nel cuore della città. I linguaggi del gioco saranno al centro della scena, con l’opportunità per turisti, visitatori e residenti di vivere esperienze inconsuete, divertenti, ma anche con un importante significato di socialità e inclusione.

Questa mattina, in conferenza stampa, è stato presentato il programma completo. Presenti il vice sindaco Francesca D'Alessando, l'assessore allo Sviluppo Economico Laura Laviano, il direttore di Tipicità Angelo Serri, la docente Unimc Paola Nicolini, il direttore di Banco Marchigiano Massimo Tombolini, il responsabile Sviluppo e Categorie di Confartigianato Macerata-Ascoli Piceno-Fermo Paolo Zengarini, il direttore Coldiretti Macerata David Doninelli, la responsabile Eventi di Copagri Ilaria Santandrea, la dirigente dell'istituto Agragio Antonella Canova, la CEO di Fidoka Sara Servili, Graziana Sopranzetti di Amanuartes, Andrea Mozzoni e Gioia De Angelis di Birracca.

Attraverso il tema del gioco Macerata sperimenta traiettorie di sviluppo della città coerenti con la sua anima e questa esperienza diventa economia per Macerata e gli operatori commerciali. Il gioco che diventa esperienza e dialoga con i luoghi della città, con gli esercizi commerciali, con le produzioni locali. In quattro giorni oltre 40 attività, eventi e animazioni co-creati con oltre 20 realtà territoriali: Università di Macerata, imprese, associazioni professionali, di categoria e culturali e scuole. Tra i personaggi di spicco che saranno ospiti di Evo ci sono Gioacchino Bonsignore, Don Dino Mazzoli, Simone Luciani, Marco Ardemagni e lo youtuber Tuberanza.

Quest’anno, EVO porterà a Macerata NINTENDO, l’icona mondiale del gioco transgenerazionale, inclusivo e di condivisione, oltre a realtà del territorio come Clementoni e Rainbow – leader a livello nazionale e internazionale nei rispettivi ambiti – e una realtà emergente nell’ambito gioco che riceverà il premio speciale da Confartigianato.

Molti i luoghi della città coinvolti a partire dalla biblioteca Mozzi Borgetti dove si svolgeranno gli incontri istituzionali e di approfondimento. Poi nel fine settimana grande attesa per l’arrivo di Nintendo alla Galleria degli Antichi Forni, con la possibilità di provare le nuove consolle e i nuovi giochi.

Nei locali della città aderenti al circuito EVO 2025, a partire da giovedì 4 e fino a domenica 7 dicembre, l’opportunità di assaggiare menù e aperitivi a tema gioco e fantasy, partecipando anche a un’invitante contest. Cocktail inediti, piatti speciali, degustazioni a tema e piccole “missioni ludiche” pensate dai locali aderenti per vivere l’atmosfera di EVO anche al bancone e a tavola. Assaggiando almeno due proposte EVO in due locali diversi, si può partecipare al contest EVO: sarà sufficiente caricare gli scontrini e seguire le indicazioni del form online sul sito ufficiale www.evo.ooo. Tra tutte le partecipazioni valide verrà estratto il vincitore di una Nintendo Switch 2.

In piazza Mazzini il grande EVO Village con i prodotti tipici e il cibo di strada rivisti in modalità “gioco” e tanti momenti di intrattenimento divertenti per grandi e bambini; l’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 dicembre con Copagri, Coldiretti, l’Istituto Agrario G. Garibaldi di Macerata e l’area Tipicità-Grand Tour delle Marche.

L’Asilo Ricci ospiterà un’inedita sala giochi con la possibilità di provare tanti giochi da tavolo e di ruolo, grazie al coinvolgimento delle associazioni locali; un luogo appositamente riservato ad appassionati e visitatori che il 6 e 7 dicembre avranno il tempo di conoscere e avere la possibilità di provare diverse attività sia laboratoriali, che dedicate a giochi da tavolo e di ruolo, giochi di carte e wargames. Grazie all’Università di Macerata – e in particolare al Dipartimento di Studi Umanistici – con Clementoni e il Laboratorio delle Idee di Fabriano, il calendario di appuntamenti delle due giornate avrà un’anteprima dedicata alle scuole nella mattinata del 5 dicembre (gli stessi laboratori proseguiranno poi con orario 15-18 nei pomeriggi del 6 e 7 dicembre). Tutti gli appuntamenti e le dimostrazioni in programma nella sala giochi dell’Asilo Ricci sono gratuiti e a ingresso libero. Per maggiori informazioni sugli eventi delle associazioni ludiche e la prenotazione dei posti ai tavoli a disposizione, consultare www.evo.ooo

E poi mostre, animazioni, cacce al tesoro, degustazioni tra tradizione e innovazione, presentazioni di saghe fantastiche e giochi sull’aia. Insomma, il gioco declinato in tutte le sue forme e sfaccettature in connessione al buon cibo, agli esercizi commerciali della città e alle produzioni di territorio.

Si comincia domani, giovedì 4 dicembre, con l’inaugurazione ufficiale alle ore 10.00 alla Biblioteca Mozzi Borgetti dove subito dopo è in programma il Seminario di Sviluppo Rurale Marche 2023/2027. Alle 15.00, sempre alla Mozzi Borgetti il Banco Marchigiano propone “Generazioni in connessione: l’impresa marchigiana tra tradizione, futuro e intelligenza artificiale”. Il fitto programma di giovedì prosegue con “Tradizione e territorio: quali sono i nuovi linguaggi?”. L’AMAP – Agenzia Marche Agricoltura e Pesca analizza le esperienze fatte studiando il futuro, presso la Sala Castiglioni. Momento clou del giovedì, sempre alla Mozzi Borgetti, con l’opening event di EVO 2025 a partire dalle ore 18.00. In programma un inedito incontro-intervista sui “linguaggi del gioco” analizzato da John Francis McCourt, Rettore dell’Università degli Studi di Macerata, Stefano Calcagni, head of marketing Nintendo Italia e Stefano Fratini, strategic development-producer Rainbow. Conduce Giancarlo Laurenzi, direttore del Corriere Adriatico.

Evo 2025 è organizzata dal Comune di Macerata, in collaborazione con Università degli Studi di Macerata e Regione Marche, insieme a tanti partner e associazioni del territorio.

Info e programma completo: www.evo.ooo