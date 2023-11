Dopo sei giorni di grande gelo, con la comunicazione choc di venerdì scorso sulla sospensione dei collegamenti per Barcellona, Vienna e Bucarest a partire dal 13 novembre prossimo, Aeroitalia ora ci ripensa e lancia un messaggio di distensione, annunciando che il volo per la Spagna sarà ripristinato a partire dal primo dicembre prossimo.



Il dietrofront è stato annunciato con un comunicato della compagnia aerea che dal primo ottobre scorso gestisce anche i voli di continuità territoriale per Roma, Milano e Napoli.

Il segnale di disgelo però è indirizzato solo ad Airport International Ancona, la società di gestione del Sanzio, e non anche verso l’Atim (l’agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione) con cui i rapporti restano tesi. “Resta inteso – continua la nota di Aeroitalia – che rimangono tali i diritti maturati verso Atim per via dell’accordo siglato in data 31 luglio 2023 e resta inoltre inteso che Aeroitalia provvederà nelle opportune sedi al riconoscimento di tali diritti e dei danni maturati e maturandi”.