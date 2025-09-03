ANCONA – Due giovani poco più che maggiorenni sono stati notati dai poliziotti mentre percorrevano le strade verso il centro di Ancona, su un auto a noleggio, destreggiandosi tra le corsie ed effettuando manovre a velocità sostenuta. Nella vettura, con a bordo i due ragazzi, poi arrestati, sono stati rinvenuti 11 kg di hascisc, 113 grammi di marijuana e 111 grammi di cocaina.

L’importante operazione anti-droga è stata compiuta dalla Squadra Volante dell’Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico della Polizia di Stato Questura di Ancona nel pomeriggio di lunedì scorso, primo settembre, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, intensificati su disposizione del questore Oreste Capocasa.

I poliziotti hanno controllato l’abitacolo del veicolo: nei sedili posteriori c’era una busta termosaldata contenente marijuana e nel portabagagli un grande scatolone contenente 111 panetti di hascish e un’altra busta contenente cocaina. I due erano anche in possesso di quattro mila euro in contanti. Uno dei due arrestati è incensurato mentre l’altro ha precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio: sono stati entrambi associati alla Casa Circondariale di Montacuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.