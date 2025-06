Arriva la segretaria nazionale Elly Schlein per la Festa dell'Unità del Pd, in programma dal 5 al 9 giugno ad Ancona. La segretaria regionale Chantal Bomprezzi: "Al lavoro per le Marche grandi". La chiusura degli eventi con il candidato alle Regionali Matteo Ricci: proseguono i contatti per il campo largo.