ASCOLI PICENO – “Ieri partigiani oggi antifascisti”.

E’ questo lo striscione che apre il corteo in corso ad Ascoli Piceno promosso dall’Anpi, al quale aderiscono dalla Cgil agli studenti universitari e medi, a diversi comitati, in segno di solidarietà a Lorenza Roiati, titolare dell’attività ‘L’assalto ai forni’ di piazza Arringo, sottoposta all’identificazione da parte delle forze dell’ordine per aver esposto, nel giorno della festa della Liberazione un lenzuolo con su scritto “25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo”.

Tra la gente che manifesta anche la stessa Lorenza che dice “questa è una risposta spettacolare perchè gli antifascisti sono spettacolari. Questa è la risposta dal basso, la risposta che deve venire da tutte le città, da oggi in poi”

Il corteo, al quale partecipano tra le mille e millecinquecento persone, ascolani ma anche molti provenienti da diverse parti d’Italia, di tutte le età, famiglie con bambini e giovani, è partito da piazza Cecco D’Ascoli e atrraverserà tutto il centro storico per arrivare a piazza Ventidio Basso. “Siamo tutti antifascisti” lo slogan che ha caratterizzato il percorso del corteo. Le strade sono presidiate da numerosi operatori delle forze dell’ordine. Molte le bandiere dell’Anpi ma anche della Palestina. E come chiesto dagli organizzatori non ci sono bandiere di partito.