ANCONA – Sono stazionarie le condizioni della bimba di 5 anni caduta da una finestra della sua abitazione in un palazzo in Via Rovereto ad Ancona, per la piccola ricoverata all’ospedale pediatrico Salesi la prognosi resta riservata. Lo rende noto il bollettino sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

La bimba è stata sottoposta il giorno stesso della caduta, sabato 1 febbraio, a un’operazione chirurgica dopo che la Tac aveva rilevato dei traumi a livello cerebrale. Nell’impatto la piccola ha infatti sbattuto violentemente la testa a terra, anche se la caduta è stata parzialmente attutita dall’erba del giardino dei vicini del piano terra e, forse, da un albero dove sono stati rinvenuti un paio di peluche. A seguito degli esami diagnostici eseguiti al Salesi, sarebbero stati rilevati anche dei danni epatici.