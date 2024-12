I futuri possibili al centro dell’evento promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e che ha concluso i festeggiamenti per i 75 anni dalla nascita dell’Associazione.

Sabato 30 novembre 2024, a salire sul palco del Teatro Lauro Rossi di Macerata, c’è stata la Futurologa e manager di lungo corso Valentina Boschetto Doorly, che ha spronato la platea di imprenditori alla ricerca delle tendenze future e dei nuovi megatrend.

“Ogni epoca – ha infatti spiegato Valentina Boschetto Doorly – viene definita da alcuni megatrend, pochi ma totalmente trasformativi. Anche il nostro tempo ha i suoi megatrend, che influenzano il nostro lavoro, la nostra vita, la nostra attività economica. Sono: il declino demografico del nostro continente; il cambiamento climatico, che si avvia a diventare crisi climatica; la rivoluzione tecnologica, che ormai ha preso il Dna dell’intelligenza artificiale; la globalizzazione, che è il megatrend che ha definito con grande vigore gli ultimi trent’anni e adesso va a sfumare sfidato dalla de-globalizzazione”.

Per la Futurologa, gli imprenditori (e non solo loro), sono chiamati ad una grande sfida, perché devono prendere “consapevolezza della complessità del nostro mondo, che è volatile e instabile. Per questo c’è un gran bisogno di strumenti manageriali nuovi, adatti a gestire questa complessità. Il messaggio, allora, è quello di alzare lo sguardo e non farsi soltanto trascinare dalla routine e dalle emergenze. Viviamo un momento di turbolenze ed è fondamentale comprendere di che epoca facciamo parte, quali sono le minacce e quali i grandi mutamenti in essere. Solo così potremmo cogliere le potenzialità del domani”.

Quindi, con che occhi pensare al futuro? Tenendo a mente dei capisaldi. “Il futuro non è prosecuzione organica del presente, ma ci stupisce: le cose, quando accadono, vengono adottate e diventano subito normalità; il passato e il futuro si incontrano ogni giorno; il nostro cervello è fatto apposta per immaginare il futuro”.

Il presidente di Confartigianato Imprese Mc-Ap-Fm Enzo Mengoni ha salutato in apertura artigiani e imprenditori presenti, a conclusione dei festeggiamenti per i 75 anni “nel corso dei quali abbiamo incontrato 3mila imprese, di cui 1.500 solo nelle sei conviviali che abbiamo promosso nei territori. Tutte queste manifestazioni ci hanno permesso di rafforzare la collaborazione con la comunità, confrontandoci con enti pubblici, la presidenza regionale, i sindaci, gli istituti bancari: questo a testimonianza di come Confartigianato sia un collante tra le istituzioni e il mondo dell’imprenditoria”.

Moira Amaranti, Presidente di Confartigianato Imprese Marche ha invitato gli imprenditori a “guardare al futuro con fiducia, perché le imprese artigiane sanno affrontare le sfide con creatività e passione”.

“Stiamo vivendo periodi di cambiamenti veloci – le parole del Segretario Generale Giorgio Menichelli -, che creano turbolenze esterne che portano disorientamento alle nostre imprese. L’evento di questa sera ci restituisce un pò di consapevolezza verso un futuro che potete affrontare al fianco ad un partner come la nostra Associazione, che dà sostegno alle imprese e lo fa dialogando con la comunità”.