ANCONA – Non ce l’ha fatta Sante Brunori, il 72enne di Filottrano investito nel pomeriggio di martedì mentre stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa.

L’uomo, arrivato in eliambulanza all’Ospedale Regionale di Torrette in gravissime condizioni, è deceduto nelle ore successive, troppo gravi purtroppo le ferite riportate nell’incidente. Nell’urto l’anziano avrebbe battuto violentemente il capo, perdendo i sensi. Da allora non avrebbe più ripreso conoscenza, poi il ricovero in ospedale in condizione disperate e infine il tragico epilogo.