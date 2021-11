Shock a Porto Recanati: picchia il padre, evade dai domiciliari e devasta casa.

I carabinieri nella tarda serata di sabato hanno arrestato un 21enne di Loreto per maltrattamenti contro familiari, evasione, lesioni e danneggiamento aggravati.

Nel pomeriggio di sabato 30 ottobre, il giovane, già sottoposto al regime di detenzione domiciliare a Porto Recanati, senza alcuna ragione e con violenza ha cominciato ad aggredire il padre, costringendolo a uscire di casa per chiedere aiuto ai carabinieri.

Intanto il 21enne, dopo aver rincorso il padre in strada ed averlo percosso ripetutamente con una spranga di ferro per impedirgli di chiamare i soccorsi, è rientrato in casa, dove si è barricato, distruggendo il mobilio, frantumando vetri, rompendo suppellettili, fino a quando sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 per contenerne le intemperanze.

Il ragazzo è stato dapprima trasferito in stato di agitazione presso il pronto soccorso di Civitanova Marche, dove è stato trasportato anche il padre per la medicazione delle ferite,. Poi il figlio è stato arrestato e trattenuti in camera di sicurezza nella stazione carabinieri di Porto Recanati in attesa della convalida dell’arresto.