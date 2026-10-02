Il Villaggio della Sostenibilità arriva ad Ancona!

In questa puntata di Adiconsum Informa vi presentiamo un appuntamento dedicato a tutti i consumatori di Ancona e delle Marche.

Piazza Cavour, Ancona

10 ottobre

Dalle 8.30 alle 12.30

Ma di cosa si tratta?

Il Villaggio della Sostenibilità nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza nei consumatori e accompagnare cittadini e imprese verso stili di vita e modelli di produzione più sostenibili, dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.

Adiconsum, in collaborazione con Comune di Ancona – Informacittà e Camera di Commercio delle Marche, ha organizzato una serie di iniziative per favorire l’incontro e il dialogo tra cittadini e imprese impegnate concretamente sul fronte della sostenibilità.

Un’occasione per conoscere, confrontarsi e scoprire come anche le nostre scelte quotidiane possano contribuire a un futuro più sostenibile.