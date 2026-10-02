La voglia di riscatto dopo una sconfitta o una prestazione deludente. L’aspirazione di battere un record e superare i propri limiti. La brama di passare alla storia grazie a una performance indimenticabile. Il DESIDERIO in ambito sportivo. Sarà questo il tema conduttore di Overtime, il Festival nazionale del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo che torna a Macerata festeggiando la sua sedicesima edizione con un cartellone ricchissimo di appuntamenti dal 7 all’11 ottobre prossimi.

Mercoledì 7 ottobre tradizionale apertura dedicata al mondo paralimpico con la presenza del Presidente CIP Marche Luca Savoiardi e della nuotatrice paralimpica tesserata Fiamme Gialle Letizia Milesi, che dopo un terribile incidente su un bus grazie al nuoto ha ritrovato in acqua una sensazione di libertà e leggerezza.

Si preannuncia molto emozionante anche la presentazione del libro “Quello che ho visto arrivare”, una dedica dell‘attuale DS del Palermo Giorgio Perinetti alla figlia Emanuela, morta il 29 novembre 2023 a 34 anni per una forma acuta di anoressia.

In un momento storico in cui il calcio italiano fatica a lanciare i giovani, di grande attualità il convegno “Alla ricerca del talento in Italia” con ospiti l’ex calciatore di Udinese e Juventus Giuliano Giannichedda (Responsabile progetti LND), Luigi Barbiero (Coordinatore Dipartimento Interregionale LND e Docente UNIMC) e il coordinamento di Stefano Pollastrelli (Direttore Corso Alta Formazione Direttore Sportivo UNIMC).

Torna con entusiasmo a Macerata con la sua ultima opera “100 anni del Napoli. 50 ritratti + l’immortale numero 10” un fedelissimo frequentatore del Festival, giornalista e cantore di tante imprese sportive: Marino Bartoletti.

L’inaugurazione ufficiale del Festival avverrà alle ore 19.00 al Teatro della Filarmonica con lo spettacolo “L’ultimo Rigore di Faruk” di e con Damiano Grasselli, riduzione teatrale dell’omonimo romanzo best seller dello scrittore Gigi Riva. Sarà eccezionalmente presente il protagonista della vicenda raccontata, Faruk Hadžibegic, capitano della Nazionale di calcio della Jugoslavia a “Italia 1990”, il quale sbagliò il calcio di rigore decisivo nei quarti di finale contro l’Argentina, divenendo incredibilmente il capro espiatorio dell’imminente dissoluzione della Jugoslavia.

Alle ore 21.00 al Teatro Lauro Rossi la giornalista Valentina Ballarini intervisterà l’ex calciatore dell’Inter e campione del mondo 2006 Marco Materazzi, che presenterà “MM23”, il suo nuovo libro che non è una semplice autobiografia, ma un viaggio emozionale dentro una carriera ricchissima raccontata attraverso ciò che ne ha custodito l’anima: oggetti, cimeli, maglie, trofei, ricordi, desideri. All’evento in collaborazione con Unicam, presenzieranno il Magnifico Rettore dell’Ateneo Camerte prof. Graziano Leoni e il direttore della scuola del farmaco e dei prodotti della salute, prof. Gianni Sagratini (Unicam).

Giovedì 8 ottobre vedrà subito protagonista Carlos D’Ambrosio, uno dei volti più giovani e talentuosi del panorama del nuoto italiano. All’evento, organizzato in collaborazione con arena, Progetto Stammibene e Dipartimento Dipendenze Patologiche AST Macerata, parteciperà anche il trail runner Riccardo Pianesi con l’intervento della sociologa dott.ssa Silvia Agnani.

Adriano Bacconi, noto volto televisivo, uno dei massimi esperti italiani di analisi dei dati, dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie applicate al calcio, sarà relatore dell’incontro “I numeri son desideri” moderato dal prof. Giacomo Gistri (Unimc).

Presenterà il libro “Lo sport e la Costituzione Italiana” l’autore Flavio D’Ambrosi (Direttore Uff. Gruppi Sportivi Fiamme Oro) accompagnato da alcuni atleti del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro.

“Piccoli calciatori grandi sogni. Splendori e miserie del calcio giovanile” è l’evocativo titolo del libro di Giulio Mola, la cui presentazione inaugurerà il giovedì pomeriggio. A seguire il convegno moderato da Piergiorgio Severini (Rai Sport) “In Italia non nascono più talenti” con ospiti il responsabile del settore giovanile dell’Ascoli Calcio Daniele Corazza, il giornalista Andrea Pugliese (Gazzetta dello Sport), Guglielmo De Feis (Docente FIGC Coverciano), e Riccardo Venturini, ideatore e fondatore della scuola di formazione calcistica Dribbling.

La giornata proseguirà con i racconti relativi alla sua carriera giornalistica di Stefano Bizzotto, decano RAI, in questi giorni impegnato nel raccontarci i gol della Nations League. Intervistato da Andrea Carloni giocherà quasi in casa Luca Marchegiani, anconetano, ex portiere, cresciuto nella Jesina, di Torino, Lazio e della Nazionale italiana, dirigente sportivo, dal 2005 apprezzato commentatore e opinionista televisivo per Sky Sport.

Gran finale di giornata al Teatro Lauro Rossi alle ore 21.30 con un altro ospite immancabile del Festival, lo storyteller Federico Buffa che ci parlerà dei desideri di alcuni protagonisti assoluti della storia dello sport.

Overtime tratta lo sport sotto tutti i punti di vista e desidera offrire non solo spunti ma anche consigli pratici alla sua platea: li fornirà il convegno di venerdì 9 ottobre “Sportivi dilettanti e tutele provvidenziali” con i saluti di Marco Mancini (INPS Macerata) e gli interventi di Filippo Olivelli (Unimc), Giorgio Bormioli (INPS Macerata), Francesca Ciucci (INPS Macerata), Monica Pasqualini (INPS Macerata) e il coordinamento di Guido Canavesi (Unimc).

Nel pomeriggio di venerdì debutterà ad Overtime con la sua autobiografia uno dei più grintosi e forti ciclisti italiani degli anni ’90, “El Diablo” Claudio Chiappucci, capace in carriera di vincere attaccando da lontano, sfidando la sorte e i favoriti, realizzando i suoi desideri di atleta.

Grandi giornalisti illumineranno la serata di Overtime: Giuseppe Pastore, collaboratore per Cronache di Spogliatoio e L’Ultimo Uomo, amatissimo dai giovani, presenterà in anteprima nazionale il libro “La migliore delle ipotesi – Dieci atleti olimpici e il giorno della vita”; Marco Cattaneo, che da vent’anni racconta ogni weekend il campionato di Serie A, prima come telecronista e inviato e ora come conduttore, presenterà “Rapirò Gianfranco Zola. La vera storia di Fabrizio Maiello, il Maradona delle carceri” affiancato proprio dal protagonista dell’incredibile vicenda narrata, Fabrizio Maiello; Alessandro Antinelli ci racconterà le emozioni vissute come inviato al seguito della Nazionale di calcio per RaiSport; Luca Telese, celebre conduttore di importanti programmi televisivi e radiofonici, ci parlerà della sua passione per lo sport e per il Cagliari, club alla cui storia ha dedicato il libro “Cuori rossoblù”.

Sabato 10 ottobre, in collaborazione con Coni Marche, Scuola Regionale dello Sport Coni Marche il convegno “Tra un’Olimpiade e un’altra… Visibilità e attrattività degli sport olimpici”, con la partecipazione del Pres. CONI Marche Fabio Luna e di giornalisti che di Olimpiadi ne hanno raccontate parecchie: Edoardo Grassi (Sport Mediaset), Gerardo De Vivo (Agenzia Area), Dario Ricci (Radio24), Giovanni Tosco (Tuttosport).

Con Francesco Trione e il suo saggio “Ultras – Antropologia di una subcultura ribelle” compiremo un viaggio antropologico che ci aiuterà a comprendere meglio il fenomeno ultras tra ritualità, memoria e spazio urbano, indagando le sue trasformazioni e le sue sperimentazioni collettive.

Il pomeriggio inizierà con l’evento promosso da Alefba Association in cui interverranno Fatima Haidari (pres. Alefba ODV), Flaminia Costa (Alefba ODV) e Meri Marziali in rappresentanza di Coop Alleanza 3.0 partner dell’appuntamento.

A seguire il Festival si fregerà di un’altra importante anteprima nazionale: la presentazione del libro “Bastardi e sentimentali. Diario contro il calcio moderno” di Guy Chiappaventi, storico inviato del tg La7 che proprio non riesce a sopportare (e non è il solo) lo spezzatino sbrodolato delle partite, le telecronache urlate, le magliette con i colori sballati.

Come da tradizione di Overtime, un festival di rilevanza nazionale e al contempo fortemente radicato nel territorio, proficue sono le collaborazioni con le realtà sportive di Macerata: Lume Fitness Club presenterà l’evento moderato dalla giornalista Francesca Cipolloni “Un passo dopo l’altro. La storia di Malik dentro e oltre la corsa….” con ospite il runner Malik Matin Amir.

Il programma di sabato 10 ottobre soddisferà i palati degli amanti del calcio di una volta con alcune “chicche“ imperdibili: la presentazione del libro “Chiedi chi era Pak Doo-Ik. Fabbri e la maledetta Corea” di Giovanni Tosco sulla partita Italia-Corea del 1966 e del libro “Giuseppe Meazza. Storia di un mito” con ospiti l’autore Dario Ronzulli, Federico Jeselli Meazza e il giornalista Xavier Jacobelli. Lo storico direttore di Tuttosport, ora commentatore a diverse trasmissioni di RaiSport, narrerà i desideri realizzati nella sua pluridecennale carriera giornalistica durante un incontro in collaborazione con il Panathlon Club Macerata.

A chiudere il cartellone di giornata uno dei momenti più attesi del Festival: un imperdibile sabato sera al Teatro Lauro Rossi con il poliedrico attore Rocco Papaleo, che sarà intervistato dall’autore televisivo e amico di Overtime sin dai suoi albori, Marco Ardemagni. “Avrei desiderato…” è l’incipit di un evento che si annuncia imprevedibile. Papaleo è un artista a 360 gradi: attore, regista, comico e musicista. Che non vede l’ora di sorprendere la platea di Macerata. Iniziativa in collaborazione con Banco Marchigiano.

Nella giornata conclusiva della manifestazione, domenica 11 ottobre, attesi due protagonisti dello sport italiano: Pamela Malvina Noutcho Sawa, pugile attualmente detentrice del titolo mondiale IBO dei pesi leggeri ospitata nella sede del Macerata Boxing Club e Pasquale Luiso, uno degli attaccanti più amati del calcio italiano degli anni Novanta che ha vestito, tra le altre, le maglie di Piacenza, Vicenza, Sampdoria e Salernitana. Presenterà in anteprima nazionale il suo libro “Il Toro di Sora”.

A completare il programma domenicale: la presentazione del libro “Nel nome del pallone. Il calcio come religione: la fede e i santi, i templi e i rituali” di Fulvio Paglialunga; la presentazione del libro “120 motivi (e anni) per tifare Toro” di Marco Severini; quella dell’opera “Un uomo solo al comando” di Valentino Losito dedicata ai giovani arbitri con la presenza di Katia Senesi (AIA).

A chiudere il Festival l’emozionante reading di “Splendori e miserie del gioco del calcio”, il personale omaggio alla storia del pallone del giornalista uruguaiano Eduardo Galeano, a cura di una delle voci più autorevoli in Italia sulla cultura sportiva sudamericana. Fabrizio Gabrielli racconterà l’amore per il calcio autentico, quello dei campetti di periferia, e per i Mondiali, tra aneddoti, ricordi e appunti dell’indimenticato Galeano.

Overtime ospiterà anche la sesta edizione di ACES International Video Awards, proiezione e premiazione dei video promozionali di candidatura a Regione/Città/Comuni/Isola/Comunità europee dello Sport. All’evento, ideato da Aces Italia, delegazione italiana di ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, parteciperanno amministratori locali provenienti da ogni parte d’Italia, d‘Europa e del Mondo che avranno anche la possibilità di creare sinergie durante la tavola rotonda prevista giovedì 8 ottobre nella Sala consiliare del Palazzo Comunale di Macerata dal titolo “Sport, Digitale e Turismo”, con la conduzione di Marco Ardemagni.

Per Overtime 2026 prestigiosi partner culturali: confermate le collaborazioni con l’Università di Camerino e Università degli Studi di Macerata.

Protagoniste anche le proiezioni e i concorsi sui documentari e cortometraggi sportivi, una vetrina ormai tradizionale per valorizzare i lavori di registi e videomaker di settore. Overtime Film Festival si consolida come una tra le più prestigiose rassegne cinematografiche a tematica sportiva in ambito nazionale. Tra le proiezioni previste quella del film “Con i pantaloni rossi e la maglietta blu” con ospite l’attore Ignazio Oliva.

Un ruolo importante nell’offerta culturale di Overtime 2026 sarà riservato anche alle mostre dedicate alla memoria e alla geografia dello sport nel territorio maceratese. Dal 1° al 15 ottobre 2026, alla Galleria degli Antichi Forni di Macerata, sarà visitabile “I Balelli fotografano lo sport: discipline, luoghi e protagonisti nel maceratese. 1890-1950”, realizzata in collaborazione con il Fondo Balelli. Attraverso lo straordinario patrimonio fotografico della famiglia Balelli, l’esposizione restituisce oltre mezzo secolo di storia dello sport nel Maceratese, raccontandone discipline, protagonisti, luoghi e trasformazioni sociali.

Ad arricchire il progetto espositivo saranno inoltre due mostre itineranti a cura di Massimo Zanconi, pensate per raccontare il rapporto tra sport e territorio provinciale: la prima “Dove abita lo sport“ dedicata agli impianti sportivi della provincia di Macerata, osservati come luoghi di pratica, aggregazione e identità delle comunità; la seconda “Sport a cielo aperto“ allo sport all’aria aperta nella provincia di Macerata, con particolare attenzione agli spazi, ai paesaggi e alle diverse forme attraverso cui l’attività sportiva entra in relazione con il territorio.

Rinnovate anche le collaborazioni con il territorio, dalle realtà associative alle aziende, dai club service agli Ordini professionali. Tra i convegni in cartellone quello realizzato in collaborazione con ODCEC Macerata e Camerino “Dal Desiderio alla Consapevolezza: trasformare la passione sportiva in una associazione o società” con i saluti della dott.ssa Lidia Lebboroni e gli interventi del prof. Stefano Pollastrelli (Unimc), prof. Enrico Antonio Emiliozzi (Unimc), prof. Roberto Acquaroli (Unimc), prof. Roberto Scendoni (Unimc), dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell’ODCEC di Macerata e Camerino Alfredo Benedetti, Roberto D’Ascanio, Roberto Pepa, Tommaso Silvestroni, del giornalista e autore RadioTv dott. Daniele Morini, del medico e podista dott. Luciano Salvatori. Moderazione affidata al dott. Tommaso Silvestroni (ODCEC Macerata e Camerino).

Non mancano altri storici amici del Festival: Nicola Calzaretta, il neo Direttore di Radio Sportiva Andrea Capretti, Marta Elena Casanova, Lorenzo Pastuglia, Antonino Di Gregorio, Vincenzo Federiconi.

I ragazzi del Macerata Rugby organizzeranno presso il campo da rugby Elia Longarini la decima edizione del Memorial Elia Gaglione.

Tante le scuole coinvolte nella sedicesima edizione. Saranno in particolare organizzati incontri con gli studenti di ITA Giuseppe Garibaldi, ITE Gentili, Convitto Giacomo Leopardi, Liceo Artistico Cantalamessa.

Overtime è un’idea di Pindaro Sports & Events, in collaborazione con Regione Marche, Città di Macerata, con il patrocinio di Provincia di Macerata, CONI Marche, CIP Marche, Rai Marche.

Questo evento fa parte di MaMa – Le Marche che non ti aspetti, finanziato da Next appennino – Fondo complementare area sisma 209-2016, Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione Sisma 2009 – Presidenza del Consiglio dei Ministri.