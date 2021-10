ANCONA – Una notte in testa. Una notte da sogno, in attesa della Reggiana. Però si regala il sonno più dolce l’Ancona Matelica che batte l’Imolese, infilando la quarta vittoria consecutiva in campionato e un quattro su quattro al Del Conero. Tre punti scintillanti nel primo tempo e sofferti nel secondo, ma meritati. Nel derby marchigiano del Benelli la Vis Pesaro batte la Fermana dell’ex Riolfo.

I risultati

Vis Pesaro-Fermana 2-0 (De Respinis al 10′ pt, Gucci al 17′ st)

Ancona Matelica-Imolese 3-2 (Sereni al 15′ e al 21′, Rolfini al 44′ pt (AM); Turchetta al 30′ pt, Lombardi A. al 10′ st (I))

Le formazioni

Colavitto cambia tre undicesimi della formazione schierata martedì sera a Pistoia. Dentro Vitali in porta al posto di Avella e Maurizii per Di Renzo, esordio anche per Noce al posto di Tofanari. In attacco confermato il trio Sereni, Rolfini e Faggioli. Capitano in questa partita il difensore Luca Iotti.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Noce (dal 16′ st Tofanari), Masetti, Iotti, Maurizii (dal 16′ st Di Renzo); D’Eramo (dal 16′ st Bianconi), Gasperi, Iannoni; Rolfini, Faggioli (dal 30′ st Moretti), Sereni. All. Colavitto

IMOLESE (4-3-3): Melgrati; Cerretti, Rinaldi (dal 1′ st Vona), Angeli (dal 41′ st Boscolo Chio), Liviero (dal 7′ st Lia); Lombardi A. (dal 28′ st Padovan), D’Alena (dal 7′ st Palma), Benedetti; Lombardi L., Belloni, Turchetta. All. Fontana

Arbitro: Angelucci di Foligno

Reti: Sereni al 15′ e al 21′ pt, Rolfini al 44′ pt (AM); Turchetta al 30′ pt, Lombardi A. al 10’st (I)

Note: espulso Bianconi al 38′ st (AM). Spettatori: 2588, di cui 24 ospiti. Incasso: 24.017,98 euro

L’undici titolare schierato da Colavitto

La cronaca

Parte all’attacco l’Ancona Matelica con un’iniziativa sulla sinistra di Sereni e conclusione di D’Eramo comunque alta sopra la traversa. Al 10′ Gasperi pesca in area Faggioli, il tentativo acrobatico è complicato e l’attaccante biancorosso non riesce a indirizzare verso la porta. Al quarto d’ora la prima svolta. Noce recupera un pallone nella propria area, sbrogliando un’azione offensiva dell’Imolese, e lancia in profondità per lo scatto di Rolfini che brucia tutti in posizione regolare e solo davanti a Melgrati serve Sereni che a quel punto, a porta vuota, non può fare altro che spingere in rete per il vantaggio, siglando anche il suo quarto centro stagionale. Al 20′ sempre Noce ad accendere il motore biancorosso, filtrante per Faggioli che d’astuzia si fa stendere in area di rigore da Rinaldi, guadagnandosi un calcio di rigore. Sempre Sereni, freddissimo dagli undici metri per la doppietta personale. Ancona Matelica in volo. L’Imolese prova a rientrare in gara sempre con un penalty concesso per fallo di Iannoni su Luca Lombardi: Turchetta non sbaglia e accorcia le distanze. L’Ancona Matelica però non accusa il colpo. Prosegue a folate improvvise e letali. Le iniziative più pericolose passano sempre dai piedi di Noce. Al 35′ cross in area, Sereni al volo trova l’opposizione della difesa ospite. Da quelli di Gasperi invece parte il campanile sul quale pasticciano i centrali di Fontana, si avventa Rolfini che punta l’area e scarica in diagonale il 3-1 a fine primo tempo. Anche per il 9 biancorosso è il quarto gol in campionato.

La partita però non è del tutto chiusa. E infatti la formazione di Fontana si riavvicina nuovamente nel punteggio al 10′ della ripresa sull’asse dei Lombardi: Luca crossa per Alessandro che spizza quel tanto che basta per mettere fuori causa Vitali. Rivitalizzata, l’Imolese ci prova ancora con Luca Lombardi, il suo sinistro a giro finisce alto. Complice anche l’avvertirsi della stanchezza, l’Ancona Matelica soffre. Colavitto avverte l’aria e rinforza la retroguardia con l’inserimento di Bianconi, sostituendo i due esterni bassi (Tofanari e Di Renzo per Noce e Maurizii) e ridisegnando lo schieramento con il 3-4-3 che in fase di non possesso diventa una linea Maginot a cinque. Al 20′ i dorici vicini al nuovo golpe con Sereni, ma stavolta è provvidenziale Melgrati. Che concede il bis anche poco dopo la mezzora su un tiro al volo, e a colpo sicuro, di Moretti sugli sviluppi di un’azione d’angolo. I piani contenitivi di Colavitto vanno a farsi benedire al 38′ quando Bianconi si fa espellere per un contatto con un avversario: biancorossi in 10 e in apnea fino alla fine. Fino ai tre punti. Per una notte da sola in testa alla classifica.

Sereni dal dischetto per il 2-0 dell’Ancona Matelica

L’Ancona Matelica esulta dopo il 3-1 di Rolfini