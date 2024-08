E’ stata inaugurata oggi la nuova PET/CT acquistata con fondi PNRR destinata all'Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare dell'Ospedale di Macerata, diretta dalla Dr.ssa Francesca Capoccetti. Un obiettivo raggiunto anticipando il cronoprogramma previsto: alla presentazione, oltre al Direttore Generale Marco Ricci e alla Direttrice Sanitaria Daniela Corsi, ha preso parte il vice presidente con delega alla Sanità Filippo Saltamartini.

La PET/TC, di Modello Biograph Vision 600 Edge, è un’apparecchiatura diagnostica Medico Nucleare che consente di eseguire esami di Secondo Livello, comunemente chiamati “Esami PET”, tramite acquisizione di immagini funzionali del corpo umano. Questa metodica permette la diagnosi di patologie non solo oncologiche, ma anche neurologiche, infiammatorie ed infettive.

“Si tratta di un apparecchio che unisce un tomografo ad una Tac 128 strati – ha spiegato il Direttore della Medicina Nucleare Dr.ssa Francesca Capoccetti – l’anello (o Gantry) ampio e il tunnel di scorrimento breve sono ideali per pazienti claustrofobici. Inoltre il lettino ha una portata notevole consentendo l’esecuzione dell’esame anche ai pazienti obesi. La tecnologia completamente digitale migliora la qualità diagnostica con conseguente riduzione della dose di radiazioni al paziente e tempi di esecuzione più brevi, grazie all’impiego della tecnica “Flow motion”, che consente di acquisire in maniera continua le immagini. E’ in grado di localizzare lesioni anche minime. Sfrutta inoltre l’Intelligenza Artificiale, cosa che consentirà in un prossimo futuro ulteriori ottimizzazioni e miglioramenti nelle diagnosi”.

“Questa apparecchiatura è una delle più evolute esistenti – ha sottolineato Saltamartini – e sarà preziosa per il problema delle liste di attesa e per fornire diagnosi più accurate. Dalle nostre analisi è emerso che l’AST di Macerata nelle ultime due settimane è stata capace di offrire tutte le prestazioni sanitarie richieste dall’utenza, e questa è un’ottima notizia, ma dobbiamo lavorare sul pregresso accumulato durante la pandemia. Come sapete il Governo quest’anno ha incrementato il Fondo Sanitario a 134 miliardi, 19 miliardi in più rispetto al 2019. Il Decreto sulle Liste di Attesa ci consentirà di aumentare il tetto di spesa per il personale del 15% (oggi siamo all’organico del 2004 meno l’1,4%), e la detassazione delle prestazioni aggiuntive, e cioè gli straordinari del personale sanitario, dal 43% al 15%. Tutto questo ci lascia ben sperare per il futuro. Entro ottobre 2024 le Aziende Sanitarie delle Marche dovranno redigere il loro Atto Aziendale: spero che il personale sanitario si faccia parte attiva in modo da rispondere realmente alle esigenze dei pazienti”.

“Grazie all’acquisto della nuova tecnologia sanitaria con fondi PNRR l’Ast ammoderna il parco tecnologico e digitale ospedaliero e sarà in grado di erogare ai cittadini esami diagnostici di altissimo livello – dichiara il Direttore Generale Marco Ricci – che consentiranno alla Medicina Nucleare di Macerata, nata 20 anni fa e punto di riferimento per il Centro Italia, di effettuare diagnosi sempre più accurate per le diverse patologie per cui la PET è indicata”.