TOLENTINO – Dopo i due camionisti di lunedì in A14 a Grottammare e il motociclista ieri all’uscita autostradale di Ancona Nord, ancora morti, lacrime e sangue sulle strade. Una persona ha perso la vita in uno schianto in scooter questa mattina tra Tolentino e Sforzacosta, sul vecchio tracciato della statale 77. Da quanto si apprende il mezzo a due ruote sarebbe stato travolto da un’autovettura. Sul posto i sanitari e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Il tratto è è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni al km 78,200, tra Tolentino e Pollenza Scalo, in provincia di Macerata. Il traffico è regolato con indicazioni sul posto, informa l’Anas.

