ANCONA – Stava uscendo dall’autostrada e sarebbe stato diretto al porto di Ancona per imbarcarsi verso la Grecia quando le ruote hanno perso l’aderenza e la moto è finita contro il guardrail. Un impatto senza scampo. Così ha perso la vita, sulla strada delle vacanze, un uomo sui 70 anni partito dal Veneto. Attivato anche l’elisoccorso all’ospedale regionale di Torrette, sul posto i sanitari e un’ambulanza della Croce Gialla di Falconara ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, è avvenuto nella mattinata sulla rampa di uscita al casello di Ancona Nord: sulla dinamica sono in corso le indagini della Polizia Stradale di Fano. Il traffico da nord ha subito code e rallentamenti per consentire le operazioni di tentato soccorso prima e di messa in sicurezza dello scenario poi. Una giornata campale per chi ha dovuto attraversare tutte le Marche in A14: nel tratto a sud tra Pedaso e San Benedetto del Tronto ancora caos per i noti lavori in corso sulla messa in sicurezza delle gallerie.