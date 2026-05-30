MACERATA – Manovre in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno a Macerata. Dopo uno spoglio al cardiopalma concluso poco dopo l’una di notte e un primo turno deciso da appena otto voti che hanno impedito a Sandro Parcaroli di conquistare subito il secondo mandato, la campagna elettorale entra nella fase decisiva.

Il candidato del centrosinistra Gianluca Tittarelli ha raggiunto un accordo con Romano Mari per il suo coinvolgimento nella campagna elettorale in vista del secondo turno, gli è stata proposta la carica di vice sindaco in caso di vittoria. Ma potrebbe non essere finita qui, Tittarelli infatti è a caccia di alleati e ieri ha incontrato anche Marco Sigona, il dermatologo candidato con Officina delle Idee che al primo turno ha ottenuto il 3,48% dei consensi. Un accordo non è ancora stato ufficializzato, ma Sigona conferma un confronto e parla di possibili convergenze programmatiche.

Sul fronte opposto, Parcaroli resta in vantaggio con il 49,96% dei voti e attende anche l’esito del ricorso per il riconteggio delle circa 350 schede dichiarate nulle.