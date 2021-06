Dopo mesi di lavori, disagi e rallentamenti è arrivata la tragedia, secondo il sentire comune annunciata. Due camionisti di mezza età, uno di Jesi, in provincia di Ancona, l’altro di Cepagatti, in provincia di Pescara, hanno perso la vita un tamponamento a catena che ha coinvolto tre mezzi pesanti nella tarda mattinata, nel tratto tra San Benedetto e Grottammare dell’A14 in direzione nord. In prossimità di uno dei cantieri in corso per la manutenzione delle gallerie, al chilometro 303.