ANCONA – Una ragazza di 19 anni di lingua spagnola è stata operata da sveglia per l’asportazione di una massa tumorale benigna nel lobo temporale sinistro all’ospedale regionale di Torrette. Durante l’intervento, eseguito dall’équipe di Neurochirurgia diretta dal dottor Roberto Trignani, la paziente ha collaborato costantemente con i medici svolgendo test di memoria e linguaggio. Determinante il supporto di un sistema di traduzione simultanea basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Macerata, che ha consentito di monitorare in tempo reale le funzioni linguistiche. L’operazione si è conclusa con successo, senza alterazioni del linguaggio o della memoria.