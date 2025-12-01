Ad Ascoli Piceno (22/a su 107) la migliore qualità della vita nelle Marche, secondo la 36/a edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore in cui primeggiano, a livello nazionale, Trento, Bolzano e Udine.

Ascoli perde però 12 posizioni rispetto al 2024: a livello regionale la seconda provincia in questa graduatoria è Macerata (26/a; -1 rispetto al 2024) seguita da Ancona (30/a; +5), Pesaro Urbino (31/a; +7) e Fermo (47/a).

Il punteggio di Ascoli è di 599,05 (Trento, prima provincia in classifica, ha totalizzato 648,71 punti): la migliore performance ascolana tra gli indicatori è per il numero di laureati e altri titoli terziari (5/a in classifica) mentre resta quasi a fondo classifica per trend di arrivi turistici (104/a). Per la provincia un balzo in avanti di 12 posti sia sul fronte Cultura e Tempo libero (10/a) sia sua Demografia e società (28/a).

Macerata (596,19) perde una posizione ma è seconda nella regione per qualità della vita e vanta un 3/o posto nella classifica generale per illuminazione pubblica sostenibile. Nella graduatoria generale 5/o posto per Ambiente e servizi ma perde 27 posti per Giustizia e Sicurezza (31/a).

La provincia capoluogo di regione, Ancona (588,29) fa registrare un’indice di salubrità dell’aria da prima della classe (1/a) mentre a arranca sul fronte giustizia per indice di rotazione delle cause (90/o). Nella classifica generale, Ancona migliora per Giustizia e Sicurezza (23/a; +26 posti), guadagna posizioni su tutti gli altri fronti salvo che sulla Cultura e tempo libero (33/a; -10) Pesaro Urbino (587,76) guadagna sette posti nella graduatoria e sale in 31/a posizione mentre Fermo (548,65) resta ultima nella regione per qualità nella vita pur collocandosi sopra metà della classifica generale: il Fermano però registra un buon 2/o posto nella graduatoria per mortalità per tumore mentre è ultima (107/a) per reddito della pensione di vecchiaia; per quanto riguarda le aree considerate dalla classifica, Fermo scala 21 posizioni per Cultura e Tempo libero (28/a) ma ne perde 29 per Giustizia e sicurezza (43/a)