C'è anche èTv con un pezzo di Laura Meda tra i premiati della XXXI edizione del Premio giornalistico nazionale “Natale Ucsi”, quest'anno tutta al femminile. Laura ha vinto con un pezzo girato a Porto Sant'Elpidio, "La scuoletta delle mamme".

Ecco le vincitrici e le colleghe con menzione, accanto alla motivazione con cui la giuria ha sottolineato la scelta:

Premio UCSI – Fondazione Cattolica alla Stampa

Michela Iaccarino (Famiglia Cristiana)

La guerra con gli occhi dei bambini

Viaggio a Sarajevo nell’unico museo al mondo dedicato all’infanzia nei conflitti. Un reportage in cui oggetti familiari, purtroppo sempre più numerosi, diventano coraggiosa denuncia di un orrore intollerabile.

Menzione – Premio UCSI – Fondazione Cattolica alla Stampa

Anna Laura Folena (Giornale AIL VERONA)

Guarire per amare

La leucemia si combatte anche con un’appassionata testimonianza di amore per la vita e un accorato invito a donare una parte di sé.

Premio UCSI – Fondazione Cattolica alla TV

Laura Meda (èTv Marche)

La scuoletta delle mamme: “non solo Italiano, qui si impara molto di più”

Con immagini ricche di vitalità, racconta la storia di una maestra che insegna italiano anche alle madri dei suoi alunni. Solidarietà e inclusione coinvolgono decine di persone.

Menzione – Premio UCSI – Fondazione Cattolica alla TV

Silvia Piasentini (Telepace Trento)

HandiCREA, la cooperativa che disegna città senza ostacoli

Dall’inesauribile forza di una persona gravemente disabile nasce un’iniziativa per abbattere ogni forma di barriera che ostacola l’accoglienza.

Radio (Fondazione Cattolica)

Premio

Rita Pedditzi (Rai Radio1 – Inviato speciale)

La speranza corre sul filo

La sartoria missionaria “Fili di speranza” di Ladispoli è l’esempio di un progetto di imprenditorialità femminile che aiuta a ricucire tante vite lacerate e produce doni creativi e utili.

Targa Athesis – Gruppo editoriale Athesis – Giornalisti e collaboratori under 30

Caterina Aurora Malanetto (Lastampa.it – Scuola di giornalismo di Perugia)

Pauline, fuggita per amore dal cuore dell’Africa: “La mia rinascita in una

cucina di Barriera”

Racconto partecipe e sincero di un riscatto personale e sociale, che getta speranza in un quartiere torinese attraversato da mille contraddizioni.

Genio della donna – Fondazione Banca Popolare di Verona

Agnese Pellegrini (Credere)

In velo e il casco, la mia libertà

Senza perdere la passione per le moto, suor Giulia Leone guida una casa dove le donne violate possono trovare rifugio, fiducia e speranza nel futuro.

Giornalisti e società: la professione giornalista a servizio dell'uomo – Ufficio Comunicazione Sociali CET

Lucia Capuzzi (Avvenire)

Con coraggio, insistenza e rischio personale si reca negli angoli più dimenticati del mondo per fare conoscere e rendere giustizia a chi viene emarginato dalla comunicazione di massa.

Spiega Stefano Filippi, presidente della Giuria: «Abbiamo premiato belle storie raccontate bene e con uno sguardo positivo sulla realtà. Il premio della giuria "Giornalisti e società" a Lucia Capuzzi è un riconoscimento a una grande inviata, attenta ai popoli più lontani, autrice di reportage coraggiosi. Fare conoscere verità dimenticate è uno dei grandi compiti dei giornalisti oggi».