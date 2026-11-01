MARTINSICURO – Un drammatico incidente si è consumato nella notte trascorsa in località Villa Rosa di Martinsicuro, in provincia di Teramo, non distante dal confine tra Abruzzo e Marche. Un impatto tremendo, parrebbe un frontale da quanto emerso, tra due veicoli con cinque persone coinvolte: un uomo ha perso la vita, quattro sono i feriti tra cui un bimbo di 11 anni di San Benedetto del Tronto poi portati negli ospedali del territorio. Su un’auto viaggiavano in due, appunto il 38enne originario della Romania che è deceduto e un passeggero, il fratello della vittima. Nell’altro mezzo, invece, una famiglia sambenedettese di tre persone. Cause e dinamiche dello scontro, che si è verificato lungo la Statale 16 all’altezza di via delle Messi, sono in fase di ricostruzione. Immediata l’attivazione dei soccorsi, arrivati a sirene spiegate da Sant’Omero, Giulianova e Alba Adriatica. Oltre ai sanitari del 118, presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico.