Ancona e la Polonia più vicine, con il nuovo collegamento con Cracovia. Decollato ieri, 31 ottobre, il primo volo Ryanair per la cità polacca. Il volo è atterrato ad Ancona alle ore 14.05 e ripartito alla volta di Cracovia alle ore 14.10 con 138 passeggeri a bordo. Il collegamento avrà cadenza bisettimanale, il giovedì e la domenica dando la possibilità ai passeggeri in partenza da Ancona di trascorrere sia un’intera settimana che un weekend lungo in Polonia.

I legami tra le Marche e la Polonia sono molteplici sia da un punto di vista storico che culturale e religioso e grande interesse suscita tra i polacchi Loreto, meta di pellegrinaggi e visite.

La Polonia, inoltre, rappresenta una meta appetibile sia per il turismo outgoing che per la clientela business che si reca per motivazioni lavorative nel territorio polacco.

“Con questa ulteriore destinazione si rafforza il network internazionale dell’aeroporto di Ancona ed il volo su Cracovia si caratterizzerà per una forte componente di traffico incoming, visto che la Polonia è tra i primi cinque paesi da cui provengono i turisti che soggiornano nelle Marche. Ciò permetterà di intensificare e approfondire la collaborazione in campo culturale, economico, dell’educazione e del turismo” commenta l’Ing Carmine Bassetti, A.D. di Ancona International Airport.

Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing di Ryanair, ha dichiarato:

“Siamo lieti di annunciare questa nuova rotta da Ancona a Cracovia e, per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli € 19.99 per viaggi fino alla fine di marzo 2022. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledí 3 novembre. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.