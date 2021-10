ANCONA – Meno pazienti negli ospedali, lieve incremento dell’incidenza. Le Marche rimangono a rischio basso in un contesto generale in cui la pandemia sembra sotto controllo.

I ricoveri

Gli ultimi dati del Servizio Salute della Regione mettono in evidenza la diminuzione dei ricoverati: cinque in meno nelle ultime 24 ore. Calo che riguarda, anche se di un paziente, i reparti di terapia intensiva e subintensiva;di tre pazienti i reparti non critici. C’è un solo paziente nei Pronto Soccorso delle Marche, sale il totale di dimessi e guariti a quota 108,223.

Il contagio

Ci sono 94 nuovi casi, il 5,3% dei 1.762 tamponi molecolari analizzati. In leggera crescita l’incidenza che arriva a 31,6 casi ogni 100 mila abitanti. Oggi è stata la provincia di Pesaro e Urbino quella con più contagiati (34), seguita da Macerata (21), Ancona (16), Ascoli Piceno (9) e Fermo; sono 12 i contagi provenienti da fuori regione. Gli affetti e la famiglia sono ancora gli ambienti dove avviene il maggior numero di contagi. Dei 94 positivi di oggi, infatti, 31 sono dovuti a contatti domestici, 21 a contatti stretti con un positivo, 19 erano sintomatici, tre a contatti in ambito scolastico, due in quello lavorativo e uno in ambito assistenziale; per 16 casi sono in corso le analisi epidemiologiche.

Le vittime

Nelle ultime 24 ore non si sono segnalati decessi, le vittime dall’inizio della pandemia sono 3078