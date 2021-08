CASTELFIDARDO – Un incendio di vaste proporzioni sprigionatosi lungo le sponde del fiume Musone, scoppiato intorno alle 12,30, sta interessando i comuni di Castelfidardo e Porto Recanati .

Sul posto sono operative diverse squadre dei vigili del fuoco, con l’ausilio di canadair ed elicottero oltre ai mezzi della Protezione Civile.

Al momento sono chiuse al traffico la Statale 16, nel tratto compreso tra il bivio di ‘Effetto Luce’ e lo svincolo per Loreto, mentre è ripreso lo scorrimento del traffico lungo un unica corsia nel tratto di A14 in prossimità del casello di Loreto, dove si erano formate lunghe colonne di auto.

Alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale dalla Polizia.

I carabinieri Forestali, giunti sul posto, hanno avvisato oltre alla Società Autostrade anche le Ferrovie poiché l’incendio ha scavalcato le due linee e sta procedendo in direzione sud-est verso il mare. Il traffico ferroviario sulla linea tra Varano- Loreto è sospeso ed è stato attivato il servizio di smart caring per i passeggeri a bordo di diverse Frecce provenienti da Torino, Milano, Taranto e Bologna. Disagi anche per la rete regionale dei treni sulla tratta Fabriano-Ancona e Ancona-Pescara.

Al momento è difficile determinare le cause che comunque, i carabinieri Forestali, fanno sapere che «non sono sicuramente naturali».

II militari attualmente stanno verificando la situazione nei pressi del Camping Numana Blu che è stato evacuato in via cautelativa e al Conero Ranch perché il fuoco si sta dirigendo in quelle zone e a rischio sono i cavalli.

La Capitaneria di Porto è stata contattata per liberare lo spazio di mare di fronte alle fiamme.

Gli agenti delle Volanti di Ancona sono invece impegnati, come i carabinieri Forestali, ad accertarsi che nessuno dei residenti delle case di campagna vicino all’incendio, si trovi all’interno.