Dramma nella tarda serata di ieri all’uscita della superstrada di Jesi Est, all’altezza del sottopasso ferroviario, in via Fontedamo. Per cause ancora al vaglio degli inquirrenti, un camion che traspoortava materiale per lqa vicina azienda New Holland sarebbe andato a sbattere contro il muro del sottopasso, andando in fiamme. A bruciare il tir di un’azienda di trasporti con sede a San Nicola, in provincia di Potenza.

Immediati i soccorsi, giunti prontamente: sul posto la polizia, gli operatori del 118 con la Croce Verde di Jesi ed i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono durate per ore, fino a tarda notte. Nel frattempo è stata sospesa la circolazione ferroviaria e nelle prossime ore si dovranno verificare eventuali danni alla struttura. Purtroppo per il conducente del mezzo pesante non c’è stato niente da fare.

Da chiarire se alla base dello schianto ci sia stato un malore del conducente. I residenti della zona lamentano da anni la mancanza di una illuminazione adeguata.

In aggiornamento.