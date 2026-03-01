RIPATRANSONE – Tragedia questa mattina a Ripatransone dove un uomo di 94 anni è morto nell’incendio del suo appartamento.

A ritrovare il corpo senza vita dell’anziano i Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto chiamati poco dopo le 6 di mattina da alcuni automobilisti che avevano notato le fiamme.



I pompieri hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza dell’appartamento situato al primo piano di una palazzina. All’interno dell’abitazione però la tragica scoperta: il corpo oramai senza vita dell’anziano. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri. Secondo i primi accertamenti l’origine del rogo sarebbe accidentale.