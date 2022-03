Da oggi partono le vaccinazioni con Novavax, a base proteica. Saltamartini: “Già 500 persone prenotate”. L’obiettivo: convincere gli scettici. Ecco come fare.

Nelle Marche sarà inoculato da oggi 1 marzo “come da disposizioni del commissario Covid” Francesco Paolo Figliuolo, il vaccino Novavax, le cui prime 25.400 dosi sono giunte ieri nelle Marche, “per soddisfare le richieste di molte persone che attendevano questo farmaco come prima dose”. Lo annuncia su facebook l’assessore alla Sanità della Regione Filippo Saltamartini.

Per il nuovo vaccino anti-Covid, a base proteica, una tecnologia che potrebbe dissipare le incertezze di chi non si è ancora vaccinato contro il virus per il timore dei farmaci basati sulle nuove tecnologie come quelle ad mRna, “in totale nella nostra regione si sono prenotate circa 500 persone, il 10% delle quali provenienti da altre Regioni. Anche in questo caso un plauso va indirizzato all’efficienza con cui medici, infermieri, farmacisti e tecnici del servizio sanitario regionale hanno organizzato questo nuova vaccinazione”.

Saltamartini precisa che “il vaccino sarà inoculato nei punti di vaccinazione come da prenotazione on line”. “Intanto – conclude – registriamo positivamente il calo dei contagi, con l’indice Rt sotto l’unità, anche se la guardia non viene affatto abbassata ed i centri vaccinali rimangono in esercizio, seppure con una diminuzione del personale che ritorna nei reparti nella cura delle altre malattie”.