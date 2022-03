Continua a flettere nelle Marche il numero delle classi in didattica a distanza e di quelle in quarantena per casi Covid.

In base all’ultimo report diffuso dall’Ufficio Scolastico Regionale, comprendente anche le scuole paritarie, alla data del 28 febbraio sono in Dad 373 classi nelle Marche, 82 in meno rispetto al 22 febbraio quando erano 455: una quota che rappresenta il 3,58% del totale (10.432 classi).

Le classi in quarantena alla stessa data (28 febbraio) passano da 196 a 134, l’1,28% del totale (10.432 classi), 62 in meno rispetto all’ultimo monitoraggio (22 febbraio). Guardando alle classi in Dad, il numero più elevato si registra nella provincia di Ancona (127), seguita dal Maceratese (113), dalla provincia di Ascoli Piceno (58), da quella di Pesaro Urbino (48) e dal Fermano (27). La scuola primaria detiene il maggior numero di classi in Dad (166), seguita dalla secondaria di secondo grado (112), dalla scuola dell’infanzia (52) e dalla secondaria di primo grado (43).

Per quanto concerne invece le classi in quarantena per positività al virus, ce ne sono 39 rispettivamente in provincia di Ancona e di Ascoli Piceno, 34 nel Maceratese, 13 nel Fermano e 9 nella provincia di Pesaro Urbino. Fra le classi in quarantena il numero più elevato lo registra la scuola secondaria di secondo grado (69), seguita dalla scuola primaria (33), dalla secondaria di primo grado (18) e dalla scuola d’infanzia (14).