ANCONA, 01 MAR – Sono 1.904 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, dove l’incidenza risale di nuovo a 664,64 su 100 mila abitanti (ieri 661,57). Lo indicano i dati dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale: i nuovi casi sono il 39,1% rispetto ai 4.865 tamponi del percorso diagnostico su un totale di 8.456 tamponi analizzati.

I sintomatici sono 388, i contatti stretti di casi positivi 569, i contatti domestici 471, i positivi in setting scolastico formativo 33, i contatti in ambiente di vita socialità 5, per 423 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. Ancona resta la provincia con il maggior numero di contagi, 543, seguita da Macerata con 416, Pesaro Urbino con 332, Ascoli Piceno con 277 Fermo con 255, e 81 di fuori regione. Il virus circola maggiormente nelle fasce di età 25-44 anni con 481 casi, 45-59 con 446, 6-10 anni con 161.

I ricoveri

Nelle ultime 24 ore nuova impennata di dimissioni (21) e di ricoveri in calo (16 in meno). Si svuotano ulteriormente le terapie intensive con cinque pazienti in meno, un totale di 23 e un tasso di occupazione posti letto all’8.9%. Marcata anche la diminuzione nelle Aree Mediche: -11, totale di 198 pazienti, percentuale di occupazione di posti letto al 19.2%. In controtendenza il numero di persone nei Pronto Soccorso con un lieve rialzo di quattro pazienti.

Le vittime

Cinque le vittime nelle ultime 24 ore, con il totale dall’inizio dell’emergenza che sale a 3602. A perdere la vita quattro uomini tra gli 81 e i 93 anni e una donna di 93 anni di Monte San Pietrangeli; tutti con patologie pregresse.