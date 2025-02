ANCONA – I chirurghi dell’ospedale materno infantile Salesi stanno sottoponendo a intervento chirurgico la bimba di 5 anni che, stamattina, è caduta da una finestra di casa al terzo piano di una palazzina in via Rovereto ad Ancona. Nonostante le condizioni cliniche sembrassero stabili, una nuova tac sulla piccola avrebbe evidenziato traumi a livello cerebrale che hanno costretto i medici all’intervento. Al momento la bimba è in sala operatoria





Intanto la polizia, in particolare la Squadra Mobile di Ancona guidata da Carlo Pinto, sta conducendo accertamenti per capire la dinamica dell’incidente avvenuto mentre la madre della bimba era in casa ma stava facendo le pulizie in un’altra stanza: secondo una prima ricostruzione, la piccola stava giocando con alcuni pupazzetti, tra cui un unicorno, e si è arrampicata su un divano appoggiato alla parete sotto la finestra da cui è precipitata; a quel punto avrebbe aperto la finestra e si sarebbe sporta, finendo per cadere da un’altezza di circa sette metri. Forse la bimba, che ha problemi di disabilità, voleva riprendersi un peluche che le era caduto in precedenza su un albero posto sotto la finestra: proprio la pianta potrebbe aver attenuato un minimo la caduta. Trovata a terra, quasi svenuta, la bambina è stata poi soccorsa da un vicino e portata all’ospedale pediatrico Salesi per gli accertamenti e le cure del caso