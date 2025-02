ANCONA – Cade a cinque anni dal secondo piano di un palazzo: dramma in centro ad Ancona, in via Rovereto, per una bambina precipitata per cause ancora da accertare dalla finestra di un appartamento. Dopo l’allarme sono arrivati sul posto oltre ai soccorritori del 118 anche gli uomini della polizia e i vigili del fuoco. La piccina è stata portata a sirene spiegate al vicino pediatrico Salesi, al quartiere Adriatico. Le sue condizioni sono gravi. Ma per fortuna è viva.