Muore imprigionata nella coperta elettrica, utilizzata per scaldarsi. Tragedia questa mattina a Santa Vittoria in Matenano, nel Fermano, dove un’anziana di 92 anni ha perso la vita a seguito di un incendio divampato nella camera da letto dove si trovava.



L’allarme è scattato attorno alle 8 di questa mattina in viale della Vittoria: vigili del Fuoco e sanitari del 118 sono intervenuti per domare le fiamme e tentare di salvare la donna. La prima operazione è riuscita, per la seconda, invece, non c’è stato nulla da fare.

I soccorritori hanno anche medicato i familiari della vittima, figlia e genero, che, per primi, l’hanno soccorsa. Fortunatamente, se la sono cavata con lievi ustioni.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Montegiorgio, per accertare le cause del decesso, anche se le prime risultanze danno il quadro di un incidente domestico.