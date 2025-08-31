CALDAROLA – Scontro frontale tra due autovetture, questa mattina intorno alle 11.45, in contrada San Lorenzo a Caldarola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Tolentino, che hanno provveduto ad estrarre una persona dalle lamiere per affidarle alle cure del personale preposto. Successivamente, un uomo è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, mentre altre due persone (un uomo e una donna) sono state portate all’ospedale di Macerata. Presenti anche i carabinieri di Tolentino, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.