ANCONA – Un punto con la stampa sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la viabilità comunale e, in particolare, sulla programmazione tecnico economica con cui pianificare l’attività. Lo ha organizzato l’assessore ai Lavori pubblici di Ancona, Stefano Tombolini: “C’è una grande capacità tecnica degli uffici, ma sono scarse risorse per gli interventi: ecco come lavoriamo”.