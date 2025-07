PESARO – Oltre sette ore di interrogatorio davanti alla pm Maria Letizia Fucci all’interno del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro, per Franco Arceci, ex capo di gabinetto del Comune pesarese quando era sindaco Matteo Ricci. Nell’inchiesta su affidamenti diretti dell’amministrazione tra il 2019 e il 2014, che coinvolge 24 persone tra cui l’ex primo cittadino, ora europarlamentare e candidato presidente di Regione, sentito dunque un altro indagato: “quando sono entrato – ha detto Arceci al termine dell’interrogatorio fiume – ho detto che ero sereno ed esco altrettanto sereno dopo questo interrogatorio. Ho risposto a tutte le domande del magistrato, ho fornito la mia piena collaborazione quindi confido che la verità venga a galla e che ci sia presto la conclusione dell’indagine”.

All’inizio, hanno spiegato i due legali che hanno affiancato Arceci, l’ex capo di gabinetto ha rilasciato dichiarazioni spontanee “per specificare l’attività che svolgeva nell’ambito dei mandati e degli incarichi ricevuti”. Tante domande, tanto tempo necessario. Tra i quesiti posti anche quello sul ruolo di Arceci dopo la fine dell’incarico da capo di gabinetto: “Arceci – hanno sottolineato i legali – è la persona più indicata per spiegare con grande efficacia e chiarezza il funzionamento di una macchina come il Comune di Pesaro confidiamo che questo chiarimento sarà molto utile anche alla procura per prendere le decisioni migliori sulla vicenda”