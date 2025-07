Caffè Teatro, cantiere di sorrisi, sapori e sound sotto le stelle di Polverigi, si illuminerà giovedì 7 agosto grazie ad una nuova stella. Se una come Selvaggia Lucarelli ti definisce “il miglior giornalista musicale italiano”, qualcosa (e non poco) di buono devi aver combinato nella tua carriera. Perché Selvaggia si sa, lo dice anche il nome, proprio tenera non è, mai, con nessuno. E invece a Michele Monina – la musica nel sangue, Ancona nel cuore – la Lucarelli, l’opinionista forse più celebre, certamente più discussa d’Italia ha riservato parole al miele.

C’è grande attesa e tanta curiosità per giovedì prossimo, quando Monina sarà sul palco di Villa Nappi per “Caffè Teatro”, firmato Associazione Inteatro e Comune di Polverigi, format che in questo secondo anno di vita ha infilato tre sold-out consecutivi, dopo i sette del 2024. Ma attenzione a parlare proprio di eventi da tutto esaurito con Michele, vedi le sue clamorose inchieste sui “finti” sold out nella musica italiana moderna. Scrittore, critico, ha pubblicato novantuno libri, alcuni dei quali scritti a quattro mani con Vasco, Cremonini e Caparezza. Ha scritto per il cinema, il teatro, la radio e la televisione.

Insomma, Monina è un artista completo, capace di spaziare dalla musica alla politica, dalla televisione alla scrittura, e porta con sé ovunque vada l’aura del critico musicale più critico di tutti: si prevede una serata scoppiettante, e non vorremmo essere nei panni dei musicisti che si esibiranno il 7 agosto a Polverigi sotto i suoi occhi (e le sue orecchie).

“Nato ad Ancona nel 1969 – dice di lui l’enciclopedia universale virtuale Wikipedia – ha pubblicato opere differenti, variando dalla letteratura italiana allo sport, passando per la musica e la cultura popolare. Ha lavorato per i principali editori italiani, scritto per la televisione, la radio, il teatro, e collaborato come critico musicale e reporter per le principali riviste di settore italiane; vive e lavora a Milano. È conosciuto al pubblico anche per aver scritto le biografie di Valentino Rossi, Vasco Rossi (di cui è considerato il biografo ufficiale, ndr), con 5 volumi sull’artista emiliano, Laura Pausini, Lucio Dalla, Caparezza, e Fabri Fibra.

Ha inoltre collaborato come critico musicale per Tutto Musica, Rolling Stone, Rockstar, e come reporter per GenteViaggi, V&S, GQ, Marie Claire. Ha scritto per Avvenire, Corriere Adriatico e Il Messaggero, per il quale ha tenuto la rubrica Cantami o Diva, nella quale ha seguito Malika Ayane, dai suoi primi passi artistici fino all’esplosione durante il Festival di Sanremo del 2009, confermando le sue doti di talent scout. E’ editorialista per la politica italiana del quotidiano El País. Può bastare? Ah, no: appassionato di calcio inglese, è un grandissimo tifoso del West Ham.

Gira il mondo, collabora con artisti e testate internazionali, ma ama tornare quando possibile alle sue radici. Le colline marchigiane, il mare adriatico, la sua Ancona, la sua famiglia, la sua gente. Il pubblico di “Caffè Teatro” Giovedì 7 Agosto contribuirà certamente a farlo sentire a casa.

Ecco il link per prenotare un posto: