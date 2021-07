ANCONA – Nuovo picco di contagi, 165, superata la soglia di incidenza di 50 casi ogni 100 mila abitanti. Un ricoverato in più in area non critica, ma si registra un altro giorno senza vittime.

Il contagio

Per fortuna l’incidenza non è più tra i fattori che decidono le fasce Covd; con il nuovo picco di 165 nuovi positivi di oggi le Marche hanno raggiunto un’incidenza di 52,48 casi per 100mila abitanti, superiore alla soglia di 50 che segnava il passaggio alla zona gialla, prima che venissero modificati i parametri di valutazione delle regioni per il passaggio da una fascia di colore a un’altra. Sono positivi il 9,2% dei 1.792 tamponi prime diagnosi analizzati. La provincia di Ancona è quella con più contagiati (50), seguita da Fermo (48), Pesaro e Urbino (28), Macerata (24) e Ascoli Piceno (6): sono 13 i casi provenienti da fuori regioni. Dei 165 nuovi positivi 29 sono sintomatici, 44 sono frutto di contratti stretti, 43 di contatti familiari, 8 in ambienti di vita/socialità, 3 in ambito lavorativo e per 35 sono in corso le analisi epidemiologiche.

I ricoveri

Crescono ancora i ricoverati, che oggi sono 27, uno più di ieri. Invariati quelli in terapia intensiva (2) e semi intensiva (2), ad aumentare sono quelli nei reparti non intensivi (20, +1). Ci sono tre pazienti in attesa nei Pronto Soccorso, due all’ospedale di Torrette, un terzo in quello di Ascoli. Il totale di dimessi/guariti sale a 100.544 (+47 rispetto alla giornata di ieri)

I decessi

Nessun decesso neanche oggi (l’ultimo lutto risale a martedì della settimana scorsa quando era morta una donna di 92 anni a Fermo). Da inizio pandemia le vittime sono state 3.039, 1.706 uomini e 1.333 donne.