Si è svolto oggi nella chiesa di San Giuseppe, a Falconara, il funerale di Kruger Agostinelli, figura di riferimento per il mondo della cultura, del giornalismo, della musica e della nightlife marchigiana.

Alla cerimonia ha partecipato anche l’amministrazione comunale, con il sindaco Stefania Signorini, il vicesindaco Marco Giacanella e gli assessori Luca Cappanera e Ilenia Orologio, presenti per esprimere la vicinanza della comunità alla famiglia. A rappresentare il Comune di Ancona c’era invece l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio.

«Falconara si è stretta attorno al ricordo di Kruger Agostinelli – ha commentato Signorini –. È stato un uomo di grande spessore culturale, capace di anticipare i tempi e di lasciare un’impronta importante sull’identità musicale e artistica della città».

Durante la funzione sono stati ricordati i numerosi progetti e le esperienze professionali che hanno caratterizzato il percorso di Agostinelli, dalle storiche avventure radiofoniche alle collaborazioni con il mondo imprenditoriale. Numerose le testimonianze di chi ha condiviso con lui idee, iniziative e momenti importanti.

«Ha lasciato un segno profondo nel tessuto culturale di Falconara – ha aggiunto il sindaco –. La sua eredità continuerà a vivere nelle persone che lo hanno conosciuto e nei luoghi ai quali ha dato un contributo».

Al termine della cerimonia, Signorini ha abbracciato la moglie Mila e i figli Kimberly e Kevin.