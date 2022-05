ANCONA – Rimbalzo dei positivi al Covid nelle Marche: ma, come ogni martedì, il rialzo fisiologico è dovuto ai pochi test effettuati domenica che si riverberano sui dati di ieri, lunedì. Tanto che l’incidenza continua a scendere avvicinandosi a quota 200 e il tasso di positività si abbassa al 20%, un tampone su 5.

Per quanto riguarda a diffusione territoriale, superano i cento casi soltanto le province di Ancona (173) e Macerata (114). Pesaro Urbino (97), Ascoli Piceno (73), Fermo (62). Altri 28 casi da fuori regione.

Sono stati 547 i nuovi positivi nelle Marche (ieri erano stati 206, ma con il limitato numero di esami effettuati domenica), il 20,9% (dal 28,7%) dei 2.616 tamponi diagnostici analizzati (7175) . Scende ancora l’incidenza, che si avvicina a quota 200: oggi si attesta a 218,62 casi settimanali ogni 100 mila abitanti (243,88).

Oggi sono stati purtroppo segnalati due decessi legati al Covid nelle Marche. Sono morti un 79enne di Civitaonova (Mc) ed una 89enne di Sassoferrato (An). Da inizio pandemia sono state 3.913 le vittime nelle Marche, 2.157 uomini e 1.756 donne. In sensibile calo i ricoverati, che oggi sono 69, 7 meno di ieri. Stabili a 4 quelli in terapia intensiva, scendono a a 65 (-7) quelli in area medica.