Dopo le mareggiate delle scorso week end, in particolare la burrasca che si è abbattuta tra giovedì e venerdì, anche oggi la forza del mare si fa sentire a Portonovo e gli operatori chiedono interventi. Da un lato il progetto di arretramento degli stabilimenti, dall’altro l’idea delle scogliere soffolte, e una soluzione non esclude l’altra, spiegano gli operatori, anzi.

Sulla questione il sindaco Daniele Silvetti ha chiesto e ottenuto un tavolo in regione, in programma proprio domani. Vi prenderà parten oltre al comune e regione, anche l’Università Politecnica, che potrebbe ricevere già domani l’incarico per uno studio tecnico sulla questione.