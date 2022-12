PORTO RECANATI – Droga nascosta dentro alcuni mobili in un appartamento ma il nascondiglio non è sfuggito al fiuto del cane antidroga “Imperator” che ha indirizzato i poliziotti della Questura di Macerata, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e il Reparto Cinofili di Ancona, a scovare 104 grammi di cocaina e 1.150 grammi di hascisc. In manette sono finiti due 41enne di origine tunisina 41enni, irregolari sul territorio nazionale e gravati da numerosi pregiudizi per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti.



L’operazione è stata condotta ieri pomeriggio all’interno del grattacielo multietnico “Hotel House” di Porto Recanati (Macerata). Parte della droga sequestrata si presentava sotto forma di panetti, altra era già stata divisa in oltre un centinaio di dosi pronte allo spaccio.



Sequestrati anche bilancini di precisione, alcune centinaia di euro ritenute frutto dell’attività di spaccio e altro materiale utilizzato per confezionare dosi.



Ai due arrestati viene contestato il reato di concorso in detenzione di droga a fini di spaccio; entrambi sono stati associati al carcere di Montacuto ad Ancona