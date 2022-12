PORTO SAN’ELPIDIO – Allarme nella notte a Porto Sant’Elpidio, nella zona industriale, in Via San Filippo, per un incendio divampato all’interno di due aziende, in uno spazio aperto. L’sos è scattato intorno alle 23.45. Sul posto due squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Fermo.

Le fiamme sarebbero partite da alcune cataste di materiale edile nel cortile di una delle due fabbriche coinvolte, raggiungendo poi anche dei bancali con della plastica nel cortile dell’azienda confinante. Con un camion e un’autobotte i pompieri sono riusciti a bloccare e spegnere le fiamme, prima che la plastica si liquefasse, evitando così il peggio.

Sul posto per accertamenti i carabinieri di Fermo.