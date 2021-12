MONSANO – Non ce l’ha fatta lo studente di 17 anni rimasto ferito in un incidente in scooter due giorni fa a Monsano: dopo l’agonia è stata dichiarata la morte cerebrale e la famiglia ha acconsentito all’espianto degli organi. Lo schianto era avvenuto tra via Puglie e via Romagna: il giovane era in sella alle due ruote con un amico quando c’è stato l’impatto con un camion che li aveva fatti sbalzare dallo scooter. Troppo gravi le ferite riportate dal 17enne portato in condizioni disperate all’ospedale, nonostante il casco. Ferito ma in maniera meno grave l’altro ragazzo, illeso il conducente del camion.