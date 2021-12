ANCONA – Paura nella serata di ieri per un incendio divampato in un palazzo in Via Flaminia, lungo la ferrovia. Le fiamme si sono scatenate da uno scantinato usato da una famiglia residente nello stesso palazzo e hanno poi invaso l’appartamento di un’anziana. La donna, un’86enne anconetana non si trovava in casa al momento del rogo. Rientrata dopo aver partecipato alla Messa, si è ritrovata davanti agli occhi il proprio appartamento avvolto dalle fiamme e dal fumo. La sua casa è stata dichiarata inagibile. Ancora da accertare le cause del rogo.