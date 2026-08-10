ANCONA – Non concede tregua il caldo nelle Marche. Il nuovo bollettino sulle ondate di calore, emesso questa mattina dal Centro Funzionale Multirischi della Regione, indica livello 3, rosso, in diverse città marchigiane, con condizioni di rischio destinate a persistere anche nei prossimi giorni.

Oggi, lunedì 10 agosto, il livello massimo di allerta riguarda Ascoli Piceno, Fabriano, Fermo, Macerata e San Benedetto del Tronto. Arancione invece ad Ancona, Jesi e Pesaro, mentre Urbino resta al livello giallo. Le temperature più alte sono previste a Macerata, con 37 gradi, e a Fabriano, con 36. Ad Ascoli e San Benedetto la temperatura percepita raggiunge i 37 gradi.

La situazione peggiorerà ulteriormente martedì 11 agosto: Jesi passerà al livello rosso, insieme ad Ascoli Piceno, Fabriano, Fermo, Macerata e San Benedetto. A Macerata sono previsti 37 gradi, con una temperatura percepita di 38 gradi. Ancona e Pesaro resteranno arancioni, Urbino gialla.

Mercoledì 12 agosto il livello rosso interesserà anche Pesaro, mentre Ancona scenderà al giallo e Urbino resterà al livello 1. Il livello 3 identifica una vera e propria ondata di calore, con condizioni meteorologiche a rischio che persistono per almeno tre giorni consecutivi e l’allerta dei servizi sanitari e sociali.

Per le informazioni sanitarie è attivo il numero verde regionale 800 450 020