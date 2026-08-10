PORTO SANT’ELPIDIO – Nel Fermano otto automobilisti sono stati denunciati dai Carabinieri nel corso dei controlli sulla sicurezza stradale effettuati nel fine settimana. Le contestazioni riguardano la guida in stato di ebbrezza e, in alcuni casi, il rifiuto di sottoporsi all’etilometro.

A Porto Sant’Elpidio quattro gli automobilisti denunciati. Per un 52enne l’etilometro ha rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro, mentre altri due conducenti hanno fatto registrare valori prossimi a 1 grammo per litro. Un 65enne, che secondo i militari presentava chiari sintomi di ebbrezza, si è invece rifiutato di sottoporsi al test.

Controlli e denunce anche a Monte Urano, dove un 33enne risultato positivo al pre-test ha rifiutato l’etilometro, e a Montefalcone Appennino, dove un 25enne è stato trovato in stato di alterazione alcolica dopo un incidente senza feriti. Altri due automobilisti, di 68 e 23 anni, sono stati denunciati rispettivamente a Montegiorgio e Torre San Patrizio.

I controlli sono stati condotti dai militari delle Compagnie di Fermo e Montegiorgio nell’ambito dei servizi per prevenire le condotte di guida pericolose e aumentare la sicurezza sulle strade della provincia.