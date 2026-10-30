Ti è mai capitato di trovare costi aggiuntivi o aumenti delle spese fisse senza sapere il perché?
Sono sempre più numerosi i casi di addebiti per servizi aggiuntivi che rischiano di pesare sulle bollette dei consumatori.
Come riconoscere questi costi?
A cosa prestare attenzione quando si controlla la bolletta?
Cosa fare se si riscontrano aumenti ingiustificati?
Nella nuova puntata di Adiconsum Informa, i consigli di Adiconsum Marche per difendersi dalle pratiche commerciali scorrette e tutelare i propri diritti.
Informarsi è il primo passo per non subire.
Consumatore informato, consumatore tutelato!