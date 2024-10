“Saluto all’autunno” è stata la partecipatissima terza tappa di Territori Forti e Fluidi. Giornate itineranti per scoprire e vivere il territorio. Domenica 27 ottobre a Serrapetrona una giornata di pieno sole ha accolto oltre 40 persone di diversa provenienza marchigiana al Monte D’Aria, condotte dalla guida ambientale escursionistica associata Aigae Ruben Marucci tra boschi, praterie, antiche strade, Parco Eolico, fino alla Madonna della Neve. Il pranzo nei locali del paese ha anticipato un pomeriggio pieno di attività: dal laboratorio con stampa su carta di elementi naturali condotto da Lucia Locatelli, svolto nei bellissimi locali della Fondazione Claudi, alla spettacolare performance acrobatica proposta da Aria di Circo. Molte famiglie con bambini, nonni, visitatori di tutte le età, oltre ai cittadini locali, sono stati con il naso all’insù grazie ad una performance che ha proposto il racconto aereo “Sibyl”, dedicato alla Sibilla, giusto legame narrativo che guarda alla rete degli altri Comuni che fanno parte del progetto che promuove l’entroterra fino ai paesi dei Monti Sibillini. Dall’esterno di Piazza Santa Maria, il pubblico si è spostato alla vicina Chiesa, scrigno che conserva opere d’arte salvate dal sisma provenienti dalle frazioni di Serrapetrona. Applauditissimo il concerto del “Coro Interrato” di Macerata con le più belle canzoni contemporanee eseguite da ben 18 ragazze e ragazzi con la guida della presidente Mara Chiara Tarulli. Divertente e coinvolgente la lezione spettacolo di Cesare Catà “Dioniso, Odisseo e il vino”, preludio culturale all’assaggio guidato della Vernaccia di Serrapetrona DOCG e Serrapetrona DOC, a cura della Pro Loco. Una giornata densa molto apprezzata dal pubblico che sta condividendo i contenuti del progetto itinerante che il prossimo fine settimana arriverà alla sua ricca parte finale. Da venerdì 1 a domenica 3 novembre saranno giornate imperdibili da vivere in tre distinti comuni: Monte Cavallo, Castelsantangelo sul Nera, Ussita. Come da format la mattina sarà dedicata alla parte naturalistica, il pranzo sarà libero per conoscere le bontà proposte dai ristoratori dei paesi, mentre il pomeriggio sarà pieno di esperienze che coinvolgeranno bambini e adulti nella conoscenza dei luoghi in modo semplice e allo stesso tempo originale, grazie ai numerosi artisti, artigiani e formatori diversi che parteciperanno, tutti uniti nel far vivere i territori in modo autentico, lasciando che emozioni e meraviglia possano donare benessere e riescano a far tornare le persone a frequentare i luoghi che, è giusto ricordare, sono interessati da una lunga e complessa ricostruzione post terremoto. A otto anni esatti dalla data delle grandi scosse, mettersi insieme, pubblico e tanti soggetti privati, rappresenta un segno e la strada giusta per continuare a far vivere i paesi. L’evento è organizzato dalla rete dei comuni composta da: Ussita capofila, Castelsantangelo sul Nera, Monte Cavallo, Serrapetrona, Valfornace, Visso. Il progetto gode del patrocinio e del contributo della Regione Marche e della Fondazione Carima e del patrocinio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La direzione artistica è a cura di Barbara Olmai. Partners sono: l’Associazione Operatori Turistici Altonera, il Consorzio Apistico Provinciale Macerata e il Club per l’UNESCO Tolentino Terre Maceratesi ODV. Fondamentale il coinvolgimento delle 6 Pro Loco dei comuni ospitanti. Il calendario completo è consultabile nel sito del Comune di Ussita dove sono presenti tutti i programmi ed anche nelle pagine Facebook ed Instagram di “Territori Forti e Fluidi”.https://www.comune.ussita.mc.it/vivere-il-comune/eventi/territori-forti-e-fluidi-ii-edizione-2024/